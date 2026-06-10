Een cameraman is aan een ramp ontsnapt tijdens een oefenwedstrijd tussen Hongarije en Kazachstan dinsdagavond. De man stond aan de zijlijn met een grote camere de wedstrijd te filmen, toen een zwevende camera meters naar beneden viel en vlak voor zijn voeten op het veld plofte.

Een bizar moment, gelukkig zonder ernstige gevolgen, zorgde dinsdag voor opschudding tijdens de oefenwedstrijd tussen Hongarije en Kazachstan. De Hongaren wonnen met 3-1, maar de wedstrijd werd even onderbroken toen een zwevende camera neerstortte op het veld, wat voor een schrikreactie zorgde bij de aanwezigen.

🎥😳 A camera fell onto the pitch during the Hungary vs. Kazakhstan match tonight. pic.twitter.com/jaegK0bSUo — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 9, 2026

Beelden vanaf de tribune laten zien hoe de camera, die aan vier kabels hing, begon te roken vlak voordat deze op het veld viel. Een andere camerahoek toont hoe het apparaat vlak naast een cameraman neerkwam, die op een haar na werd gemist. Niemand raakte gewond bij het incident en na het verwijderen van het object kon de wedstrijd worden hervat. De Hongaren keken aanvankelijk tegen een achterstand aan, maar wisten de wedstrijd in Debrecen uiteindelijk om te buigen naar een overwinning.

Sergey Maliy had de bezoekers in de eerste helft op een 1-0 voorsprong gezet. Na rust draaide Liverpool-ster Dominik Szboszlai met een goal en een assist de wedstrijd om. In de slotfase besliste Rajmund Toth de wedstrijd met de 3-1 voor de thuisploeg. Tussendoor had de Kazachse aanvaller nog zijn tweede gele kaart en dus rood gekregen. Beide landen doen niet mee aan het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

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