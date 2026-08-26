Estavana Polman maakt dit seizoen haar opwachting als nieuwe gast in de populaire talkshow Vandaag Inside. Toch is lang niet iedereen daarover te spreken, vooral door haar gebrekkige kennis van de meeste onderwerpen die worden besproken.

Toen het nieuws naar buiten kwam dat Polman, die eerder deze maand bekendmaakte voor de tweede keer in verwachting te zijn, haar opwachting zal maken bij VI was onder andere vast gezicht René van der Gijp daar niet echt over te spreken. De oud-voetballer raadde het haar zelfs af, vooral door de uiteenlopende en soms totaal onvoorspelbare onderwerpen die de heren aan tafel bespreken. Desondanks zijn er ook meer optimistische geluiden over de nieuwe job van Polman.

'Niks nieuws te vertellen'

In de nieuwste editie van tijdschrift Weekend is kijkcijferexpert Tina Nijkamp, die zelf een vaste tafelgast is bij VI, een stuk positiever over haar 'talentvolle' collega. Al ziet ook Nijkamp haar eerder iets anders doen op TV. "Momenteel zit ze in between jobs, maar zodra Estavana een tv-programma gaat presenteren, denk ik dat ze VI er goed naast kan doen. De Wereld Rond Met Tachtigjarigen, een reisprogramma met oudere mensen, zou goed bij haar passen."

Nijkamp denkt bovendien dat de kritiek dat Polman maar over weinig mee kan praten zal minderen als ze weer aan het werk gaat. "Ze heeft dan meer om over te praten dan alleen over handbal", stelt ze. Want ook Nijkamp zag dat Polman amper iets in kon brengen bij haar eerdere optredens. "Op dit moment heeft ze alleen wat te vertellen over handbal en Rafael en dat weten mensen nu wel. Ik vond dat jammer aan haar VI-optreden: ze had niks nieuws te vertellen. Nu was het een herhaling van zetten."

Advies aan Polman

De laatste keer dat het handbalicoon aanwezig was, had alles te maken met haar reeds uitgekomen boek Gewoon Estavana. "En dan wordt het al snel een promopraatje", zo zag Nijkamp, die Polman nog van wat advies voorziet. "Qua andere onderwerpen had ze niet veel te melden. Ze had zich niet goed voorbereid en dat is jammer. Dat moet ze een volgende keer wel doen."

Nijkamp verwacht in elk geval dat Polman zich niet zo snel zal mengen in de talloze discussies van de heren aan tafel. Haar kracht ligt in iets anders. "Ze komt niet over als iemand die denkt: ik ga nu even op televisie carrière maken. Eerder als: ik zie wel hoe het komt", stelt de vaste tafelgast. "Dat ze niet berekenend is, maakt haar sympathiek. Wat ik ook heel leuk aan haar vind: je ziet dat ze geniet van het leven. Als je haar ziet, denk je al snel: ja jeetje, het leven is inderdaad heel erg leuk."