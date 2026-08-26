Jade Anna van Vliet, de inmiddels ex-verloofde van topvoetballer Kenneth Taylor, heeft op haar Instagram een cryptische bericht geplaatst. Onlangs werd duidelijk dat zij en Oranje-international uit elkaar gingen. Met een opvallende boodschap maakt Van Vliet de tongen los.

Op de zeven foto's die ze op Insta plaatst, is te zien hoe ze een selfie maakt in het vliegtuig. Dat zal ongetwijfeld op de weg terug naar Nederland zijn, want eerder deze week moest ze haar koffers pakken en vertrekken uit Rome. Daar woonde ze samen met Taylor. De voormalig Ajax-middenvelder speelt nu bij Lazio uit de Italiaanse hoofdstad, maar doet dat inmiddels zonder Jade Anna aan zijn zijde.

De twee verloofden zich afgelopen zomer tijdens een vakantie naar onder meer Miami. Ze straalden van geluk en liefde, totdat deze week ineens de bom barstte. Uit het niks plaatste Jade Anne (22) op haar Instagram Stories dat haar relatie met Taylor beëindigd was. Over het hoe en waarom maakten de twee niet bekend. Taylor voetbalde maandagavond weer gewoon voor Lazio.

'Wees geen lul'

Veel details deelde Jade Anna dus nog niet, maar woensdag liet ze wel een tipje van de sluier los. Dat laat ze in ieder geval haar volgers invullen. Ze verwijst in haar Instagram-post naar 'foto 5' en wat die zegt. Een paar keer swipen en haar volgers zien haar bij een bord met ludieke geboden staan, waarbij ze duidelijk naar leefregel één wijst. Daar staat: 'Don't be a dick', vrij vertaald: 'wees geen lul'. Of ze daarmee verwijst naar Taylor of naar enkele opvallende reacties die ze kreeg, laat ze zonder verdere uitleg in het midden.

Het levert haar wel een stortvloed aan reacties op. Waar ze van haar vrouwelijke volgers vooral steun en gelijk krijgt, laten de mannen vooral weten dat ze blij zijn dat ze uit elkaar zijn en dat Taylor zich 'nu weer op voetballen kan focussen'.