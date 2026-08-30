Lieke Klaver kende de afgelopen weken de nodige hoogtepunten op de atletiekbaan, maar het was deze week een heel ander moment dat haar even helemaal overweldigde. Niet op de baan, maar op Schiphol.

Het moment vond plaats nadat Klaver met vertraging op Schiphol landde en daar werd opgewacht door haar beste vriendin. Wat volgde was een weerzien met een verrassing, waar de topatlete zichtbaar door werd geraakt.

Emotioneel weerzien

Via Instagram deelde Klaver hoe ze na een vertraagde vlucht werd opgehaald door haar beste vriendin, met eten en een bijpassende ring als verrassing. "Na een vertraagde vlucht opgehaald worden door mijn bestie met eten en een bijpassende ring, wetend dat ze voor een tijdje weg zal zijn tijdens haar reis om de wereld. Ik kon mijn tranen absoluut niet inhouden", schreef Klaver bij een foto van de twee bijpassende ringen aan hun handen, gevolgd door: "Love you."

In een tweede story deelde Klaver ook de humoristische kant van het weerzien. "We deden altijd al cool over dat we nooit in Nederland zouden blijven wonen. Zonder te beseffen dat dat ook zou betekenen dat we op een dag ver van elkaar vandaan zouden zijn", schreef de topatlete, die er met een knipoog aan toevoegde: "ABORT MISSION PLEASE."

Druk najaar voor Klaver

Sportief gezien kijkt Klaver ondertussen alweer vooruit naar de laatste loodjes van het seizoen. Vlak na haar sterke EK atletiek waagde ze zich bij de Diamond League in Lausanne aan een opvallend uitstapje: in plaats van haar geliefde 400 meter koos ze voor de 200 meter, een afstand waarop ze wel al vier keer Nederlands kampioene werd. In de B-groep eindigde ze op de tweede plaats, achter de Australische Torrie Lewis. Landgenote Britt de Blaauw werd in diezelfde race vijfde.

Klaver kende een indrukwekkend toernooi op de EK atletiek in Birmingham. Op de openingsdag pakte ze al brons op de 4x400 meter gemengd, gevolgd door een tweede bronzen plak op de individuele 400 meter. Op de slotdag was het opnieuw raak: samen met Myrte van der Schoot, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol werd ze voor de derde keer op rij Europees kampioene op de 4x400 meter vrouwen. Met dat drieluik had Klaver een flink aandeel in het historische totaal van 14 medailles voor Nederland op het toernooi.

i Lieke Klaver over emotioneel weerzien. ©Instagram