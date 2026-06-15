Nathan Aspinall geniet op dit moment van een heerlijke trip naar Ibiza. De darter is niet de enige Britse topsporter op het feesteiland. Op een bekende locatie kwam hij ook meerdere internationals van het vrouwenelftal van de Engelse voetbalploeg tegen.

Terwijl Luke Humphries en Luke Littler de World Cup of Darts wonnen namens Engeland, was Aspinall op Ibiza. Daar vierde hij feest met meerdere collega's op een bekende locatie voor de Britten. Aspinall was op het bekende O Beach, de club op Ibiza van Wayne Lineker. De bekende Brit is de broer van voormalig topspits Gary Lineker. Apsinall was met onder andere Ross Smith en Chris Dobey, maar hij kwam in de club ook nog een aantal andere Britse topsporters tegen.

Zo kwam de darter uit Stockport onder andere Manchester United-speelster Ella Toone en Mary Earps tegen. De voetbalsters en de darter gingen samen op de foto. Voor de fans van Manchester United een leuk moment, want het scheelde niet veel of Aspinall had voetballer geworden. Als kind werd hij gescout door de club en deed hij meerdere trainingen mee, maar uiteindelijk brak hij niet door. Daardoor besloot hij door te gaan in het darten en knokte hij zich tot de absolute wereldtop.

Vrijgezellenfeest Nathan Aspinall

De reden dat Aspinall samen met zijn collega's en vrienden op Ibiza is, is het vrijgezellenfeest van de Brit. Binnenkort stapt hij het huwelijksbootje in en dus was het tijd voor zijn laatse keer losgaan als 'single'. Eerder liet Aspinall zich al uit over zijn zorgen rond het vrijgezellenfeest. "Als ik maar niet wordt vastgebonden aan een lantaarnpaal", vertelde Aspinall over zijn vrijgezellenfeest tegenover Britse media.

Aspinall liet wel iets anders typisch doen tijdens zijn vrijgezellenfeest. De Brit zette een tattoo op zijn bovenarm. Daar valt sinds afgelopen week het woord 'Babylon' te lezen. Volgens Aspinall een verwijzing naar een nummer dat de groep veel draaide op het vrijgezellenfeest.

Ella Toone

Toone speelde al 68 interlands voor het Engelse nationale elftal. Daar heeft ze sinds 2021 te maken met de Nederlandse trainer Sarina Wiegman als bondscoach.

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