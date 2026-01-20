Jutta Leerdam heeft niks te klagen over haar reis van Nederland naar Duitsland. Zij reist met haar familie en trainers in een zeer luxe privévliegtuig naar Inzell voor de World Cup aldaar.

Leerdam deelt de beelden op Instagram van haar luxe tripje. Daar geniet ze samen met haar vader van heerlijke hapjes, zoals sushi en stukjes kip. Ook haar coach Kosta Poltavets zit - met een big smile - in het vliegtuig. 'We zijn in stijl afgezet', schrijft de 27-jarige topschaatsser op Instagram aan haar vijf miljoen volgers.

Leerdam doet in het Duitse Inzell mee aan de laatste World Cup van het seizoen. Zij zal de 500 meter (twee keer) en de 1000 meter rijden. Dat zijn ook de afstanden waaraan de sprintster uit het Westland meedoet op de Olympische Winterspelen, volgende maand in Milaan. Dit geldt voor de schaatsers als de laatste test voor dat toernooi.

Focus op de Olympische Spelen

Om die reden slaat Leerdam de teamsprint - wat geen olympisch onderdeel - dan ook over. Zij mag zich op één van de eerste dagen van de Olympische Winterspelen al aantreden. Op 9 februari staat de 1000 meter voor vrouwen op het programma. Het grote doel van Leerdam is om goud te winnen op die afstand, nadat zij vier jaar geleden tweede werd.

Grote droom ná dit seizoen

Vervolgens staat op 15 februari de 500 meter op het programma. Leerdam geldt daar niet als topfavoriete, maar is zéker een kanshebber voor de medailles. Na de Winterspelen staan voor haar nog de NK en WK sprint op het programma. Het lijkt erop dat ze daarna stopt met schaatsen, omdat zij in Puerto Rico bij haar verloofde Jake Paul gaat wonen. Daar hoopt het koppel een gezinnetje te stichten.