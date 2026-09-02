Marco van Basten was eind vorige eeuw één van de beste spelers ter wereld, maar een enkelblessure maakte al op jonge leeftijd een einde aan zijn voetballoopbaan. Deze week verschijnt er een serie over het leven van de voormalig topspits en daarin komt ook een traumatisch moment uit zijn jeugd voorbij. Van Basten vertelt daar openhartig over in een interview.

Van Basten vierde als voetballer enorme successen en werd drie keer uitgeroepen tot beste speler ter wereld. Hij was de grote man tijdens het door Oranje gewonnen EK van 1988 en schoot jarenlang namens Ajax en AC Milan de ene na de andere bal erin. Met die twee teams won hij dan ook flink wat prijzen. Van Basten werd driemaal kampioen van Nederland en zelfs viermaal van Italië. Met Milan won hij ook nog tweemaal de Europacup I.

Toch zal er voor altijd een 'wat als?'-gevoel over de carrière van de voormalig topspits blijven bestaan. Door een enkelblessure speelde hij op 28-jarige leeftijd al zijn laatste profduel voordat hij uiteindelijk zo'n twee jaar later definitef een punt achter zijn loopbaan moest zetten.

Dat grote drama komt ook terug in de serie Basta, die deze week uitkomt op Videoland. Het is de verfilming van de gelijknamige autobiografie van Van Basten. In die serie komt er echter nóg een traumatische gebeurtenis voorbij.

'Ik mocht er niet over praten'

Op zesjarige leeftijd maakte Van Basten tenslotte iets vreselijks mee. Hij zag zijn beste vriendje door het ijs zakken en verdrinken voor zijn ogen. In gesprek met De Telegraaf vertelt Van Basten dat hij lang niet over die gebeurtenis heeft kunnen praten. "Dat is wat er in het leven kan gebeuren."

Het werd in zijn omgeving ook niet geaccepteerd als hij er wel over had gepraat: "Ik weet nog wel dat ik er toen niet over mocht praten. Niet op school, en mijn vader wilde er aan tafel ook niets over horen. Maar het is natuurlijk heel heftig om op die manier je vriendje te verliezen.”

Serie

Van Basten speelt overigens niet zelf mee in de verfilming van zijn autobiografie. Zijn personage wordt gespeeld door acteur Chris Peters. De serie bestaat uit zeven afleveringen en daarin gaat het over het leven van Van Basten. Naast zijn voetballoopbaan en het verlies van zijn jeugdvriend komen ook de moeilijke band met zijn vader en het hart- en herseninfarct van zijn moeder aan bod.