Voetbalicoon Ruud Gullit stond zaterdag stil tijdens een feestelijke dag. Ria Dil, zijn moeder, is namelijk 86 jaar oud geworden. Dat werd gevierd tijdens een intiem etentje met familieleden.

Het scheelde niet veel of de oud-voetballer had niet furore gemaakt onder naam Gullit, maar onder zijn moeders achternaam. De voormalig middenvelder, die de Ballon D'or en tweemaal de UEFA Super Cup (voorloper Champions League) won met AC Milan, werd namelijk geboren als Rudi Dil, met de achternaam van zijn Amsterdamse moeder dus. Later nam hij de achternaam van zijn vader aan: Surinaamse oud-voetballer George Gullit. Zo werd hij wereldberoemd.

De verjaardag van Dil werd gevierd in een restaurant. Gullit deelde feestelijke beelden in zijn verhaal op Instagram waarop te zien was hoe Dil een ijsje met een ijsfontein in ontvangst had genomen terwijl zij werd toegezongen door aanwezige familieleden, onder wie haar kleinzoon Maxim Gullit, de zoon van de voormalig topvoetballer uit zijn eerdere huwelijk met Estelle Cruijff.

Borstkanker

De verjaardag van zijn moeder is extra bijzonder voor Gullit. Twintig jaar geleden kreeg zij namelijk de diagnose borstkanker. Gullit was toen nog actief als trainer. "Dat verstoort de illusie dat je ouders onkwetsbaar zijn, en dat jezelf niks zou kunnen overkomen", liet de oud-voetballer zich in 2004 uit tegenover de Volkskrant over de ziekte van zijn moeder.

Dil kreeg later te horen dat ze was genezen. Gullit deed haar daarna een duur horloge cadeau. Dat werd later tijdens een inbraak uit haar woning gestolen. Inmiddels is ze niet alleen oma, maar ook zelfs overgrootmoeder. Gullit heeft zes kinderen van drie verschillende vrouwen. Dochter Felicity is inmiddels zelf ook moeder van twee kinderen: Skye en Loua.