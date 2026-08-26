Jan van Halst staat erom bekend zeker geen nee te zeggen tegen een echte uitdaging. Zo nam de oud-voetballer en voormalig Ajax-directeur al eens deel aan Expeditie Robinson. Binnenkort zal hij zich aan een nieuw avontuur maken en dat wordt extra bijzonder. Hij wordt bijgestaan door zijn eigen zoon.

Jan van Halst is al jaren te zien als analist op Ziggo Sport en deed in 2021 nog mee aan het populaire survivalprogramma Expeditie Robinson. Daar eindigde hij uiteindelijk als dertiende. Na een korte en nogal onstuimige periode als interim directeur bij Ajax, waar hij uiteindelijk met de staart tussen de benen vertrok, verscheen hij in 2025 opnieuw in een spelshow. Eerst deed hij mee aan de Verraders en vervolgens ging hij met een groep oud-collega's opnieuw naar de jungle voor Football Island.

Nieuw avontuur

Maar als echte durfal is het nog altijd niet genoeg met de televisieavonturen van Van Halst. Woensdag werd bekend dat hij wederom meedoet aan een spelshow en ditmaal aan het nieuwe seizoen van het programma Race Across The World.

In het programma gaan zes bekende duo's de strijd met elkaar aan om zo snel mogelijk van Istanbul naar Singapore te reizen. Wel is er een klein probleem: daarvoor mogen de deelnemers geen gebruik maken van een vliegtuig, bankpas of mobiele telefoon. Alsof die opgave nog niet lastig genoeg is, hebben ze slechts een beperkt budget om verder te komen.

Bijzondere reis met zoon

Voor Van Halst zal het dus een extra bijzondere trip zijn geweest, aangezien hij een team vormt met zijn zoon Mick. Zijn zoon is in elk geval erg blij om het nieuws eindelijk naar buiten te brengen. "Waaaaaahhhh!!!!! Eindelijk mag ik het delen. Samen met mijn vader doe ik mee aan het nieuwe seizoen van Race Across The World", schrijft Mick op Instagram.

"Heel bijzonder om dit samen met mijn vader te mogen doen", zo eindigt Mick bij de post met zijn vader. Fans moeten nog even geduld hebben, want het programma is op 15 september voor het eerst te bewonderen. Hopelijk werkt zijn zoon voor de 57-jarige Van Halst als een soort talisman en gaat het dit keer beter. In de eerdere programma's viel de oud-voetballer telkens al af voor de finale.