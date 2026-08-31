Lionel Messi stal afgelopen weekend nog de show met vier doelpunten in de MLS, maar tijdens de US Open stond ineens zijn vrouw Antonela Roccuzzo in de schijnwerpers. Haar bezoek aan het Grand Slam-toernooi in New York leverde zelfs een opvallende reactie op uit de voetbalwereld.

Zondagnacht (Nederlandse tijd) is de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen, van start gegaan. Novak Djokovic gold na de afmelding van de Italiaanse nummer één Jannik Sinner als een van de topfavorieten, maar werd onder toeziend oog van de vrouw van Lionel Messi op pijnlijke wijze in de eerste ronde uitgeschakeld.

'Heel erg knap'

Antonela Roccuzzo was namelijk aanwezig bij de opening van de US Open, op uitnodiging van Adidas, een van de belangrijkste sponsoren van Messi. Op haar Instagram-profiel is ze poserend te zien op het Centre Court in New York. Dat leverde bovendien een reactie op uit opvallende hoek.

Tussen de reacties op de Instagram-post van Roccuzzo stond namelijk een opvallende naam: Georgina Rodríguez, de kersverse echtgenote van andere voetbalgrootheid Cristiano Ronaldo. De Portugees en Messi waren jarenlang elkaars grootste rivalen en worden door velen gezien als de beste voetballers van hun generatie. "Heel erg knap", luidde de reactie van Rodríguez onder de post van de Argentijnse.

Tientallen miljoenen volgers

Dat Roccuzzo opdook bij de US Open is enigszins bijzonder. De 38-jarige Argentijnse staat er niet per se om bekend zelf de spotlights op te zoeken. Als partner van Messi ontkomt ze daar af en toe simpelweg niet aan. Mede daardoor heeft ze meer dan 78 miljoen volgers op Instagram, waar ze geregeld foto's deelt van zichzelf, haar kinderen en Messi.

Daarnaast heeft ze modellenwerk gedaan en verschijnt ze regelmatig bij officiële gelegenheden. Zo was ze vaak aanwezig bij de uitreiking van de Gouden Bal, die Messi acht keer won, en maakte ze ook de WK-winst van Argentinië in 2022 van dichtbij mee. Ook de deceptie van Argentinië in de afgelopen finale van het WK voetbal maakte Roccuzzo van dichtbij mee.