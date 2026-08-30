Victoria Verstappen, het jongere zusje van viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen, heeft opnieuw leuk privénieuws gedeeld. De 26-jarige liet haar volgers via Instagram weten dat haar gezin binnenkort wordt uitgebreid. Al is het dit keer niet met een kindje.

Op haar Instagram-story poseert Victoria stralend met een klein hondje in haar armen. Daarbij maakt ze duidelijk dat ze haar volgers iets wilde vertellen. "Maar wat ik eigenlijk met jullie wilde delen, is dat we binnenkort een puppy krijgen!", schrijft ze bij de foto.

Spannend en een beetje eng

De komst van de viervoeter zorgt duidelijk voor veel enthousiasme bij Victoria en haar gezin. Helemaal zonder gezonde spanning is het niet. "Zo spannend en misschien ook een beetje eng, haha, maar we kunnen echt niet wachten!", vervolgt ze.

Wanneer de puppy precies bij het gezin komt wonen en welke naam het hondje krijgt, heeft Victoria nog niet bekendgemaakt. Op de foto is in ieder geval al te zien dat ze dolenthousiast is over de nieuwe huisgenoot.

Kort na bijzondere gebeurtenis

Het heuglijke nieuws volgt kort na een andere bijzondere periode in het privéleven van het zusje van de Nederlandse topcoureur. Victoria trouwde in juli met haar grote liefde Tom Heuts. Enkele weken later deelde ze op Instagram beelden van hun trouwdag, die ze zelf omschreef als een 'sprookje'.

Het stel beleefde die bijzondere dag samen met hun drie kinderen: zoons Luka en Lio en dochter Hailey. Ook de rest van de familie Verstappen was van de partij. Max zat tijdens het diner naast zijn zus en was op beelden proostend te zien. Vader Jos Verstappen en moeder Sophie Kumpen woonden de bruiloft eveneens bij. Jos hield het volgens eerder gedeelde beelden zelfs niet droog toen hij zijn dochter in haar trouwjurk zag.