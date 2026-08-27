De carrière van Logan Paul hing de afgelopen maanden aan een zijden draadje. De broer van Jake Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, was actief in de WWE en blesseerde daar zijn arm dusdanig dat er voor zijn toekomst in het showworstelen gevreesd werd. Hij komt nu met een update over zijn gescheurde triceps.

Het is inmiddels twee maanden na de operatie en Paul wil intussen graag weten of hij door kan in de miljoenenindustrie in Amerika. Daar is showworstelen groots, met honderden bekende namen die het 'nep' tegen elkaar opnemen. Paul is daar sinds een paar jaar een graag geziene vechter en hij verdient daar ook veel geld mee, net als met zijn YouTube-kanaal waar hij bijna 25 miljoen abonnees heeft.

De 31-jarige zwager van Jutta Leerdam krijgt bij de gerenommeerde worsteldokter Dugas geruststellend nieuws. Hij is allereerst blij te horen dat Paul het rustig aan heeft gedaan in de gym en zijn arm heeft laten herstellen. Hij krijgt er zelfs een boksje voor van dokter Dugas. "Ik ben trots op jou. Je bent een jonge gast, maar je wordt wel flink getest met deze blessure."

'Ik heb de email gezien'

Vervolgens stort hij zich volledig op zijn revalidatie en hij krijgt zelfs groen licht om ooit weer te gaan worstelen als hij volledig hersteld is. Dat zegt Paul zelf achter de schermen bij een WWE-event waar hij in zijn vlog een bezoek aan brengt. "De dokter heeft me groen licht gegeven om weer te gaan worstelen", zegt hij. Zijn collega's achter de schermen denken daar echter anders over. "Ik heb de email gezien, de dokter heeft jou helemaal nog niet vrijgegeven", zegt iemand. "Oke, ik heb een half groen lichtje gekregen." Om zijn kijkers te laten klikken, is de titel van de video: 'Mijn carrière is voorbij'. Dat blijkt uit de video vervolgens echter niet.

Eerste keer in de gym

Ook neemt de oudste van de Paul-broers de kijkers mee naar zijn terugkeer in de sportschool. In zijn elleboog is het litteken te zien waar zijn arm open is gesneden om te opereren. "Deze eerste dag terug is niet makkelijk. Ik vind trainen eigenlijk helemaal niks. Maar wat het doet voor mijn lijf en mind is wat mij een winnaar maakt. Het doet nog wel pijn."