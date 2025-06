16:44, 09-06-2025 DELEN

'Bijzondere boodschap voor topatlete Lieke Klaver zorgt voor emotionele impact'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As gaan in een nieuwe aflevering van de wekelijkse Sportnieuws.nl dieper in op een speciale campagne van Odido. Zo kregen dit keer topatletes Lieke Klaver en Nadine Visser in aanloop naar de FBK Games een bijzondere boodschap van respectielijk hun broer en vader. Hoog en Van As kunnen de actie wel waarderen en zien veel 'emotionele impact.'