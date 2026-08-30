Dat Argentijnse voetballers niet altijd even sportief zijn, lieten ze al wel blijken op het WK voetbal. Niet voor niks liep een deel van de selectie tegen enorme straffen op na de verloren finale. Maar ook tijdens de groepsfase liet in dit geval Rodrigo De Paul zich van zijn slechtste kant zien, onthulde de Oostenrijkse spits Michael Gregoritsch.

De 32-jarige Gregoritsch bleef op het WK in de groepsfase drie keer met lege handen te staan. Eerst verloor hij met Oostenrijk van Argentinië, daarna kon hij het shirtje van Lionel Messi niet scoren, maar liet ook zijn andere idool Rodrigo De Paul hem in de steek.

Rodrigo De Paul

De Oostenrijkse international vertelde aan Canal+ Sport Austria wat er gebeurde nadat het laatste fluitsignaal klonk in de wedstrijd die beslist werd door een dubbelslag van Lionel Messi. Hij wilde namelijk van shirt ruilen. "Ik dacht slim te zijn en wilde Messi niet benaderen, want anderen hadden hem al in het vizier. Dus zocht ik Rodrigo De Paul op. Dat kwam goed uit, want hij speelde ook met lange mouwen."

Alles leek koek en ei tussen de twee spelers, in eerste instantie in ieder geval. "Ik vind hem een geweldige speler en ben bovendien fan van Atlético Madrid, dus ik vond het wel cool. Ik sprak hem aan en we spraken af om in de kleedkamer te ruilen. We schudden elkaar de hand en gingen onze eigen weg", vertelde Gregoritsch. Maar het verhaal kreeg geen happy end. "Ik ging terug naar de kleedkamer, kleedde me om, gaf hem mijn shirt, hij gaf mij er ook een, we schudden elkaar de hand, ik draaide me om en dacht: 'Geweldig'."

'Die schurk'

Maar toen hij het presentje openmaakte, viel zijn mond open van verbazing. "Ik pakte zijn shirt uit, en wat bleek? Het was met korte mouwen! Die schurk had me gewoon een shirt uit de fanshop gegeven! En het ergste is nog dat het een kleine maat M was, terwijl ik XXL draag. Dat betekent dat ik het niet eens kan dragen!"

Nadien heeft de aanvaller van FC Augsburg Rodrigo De Paul definitief van zijn favorietenlijstje geschrapt. Na het WK verliet de Argentijn Atlético Madrid en verkaste hij naar Inter Miami, waar hij zich bij Lionel Messi voegde. Atlético ontving 15 miljoen euro voor zijn transfer.