Er komt langzaam meer duidelijkheid over de situatie van Jamal Musiala. Nadat de middenvelder in korte tijd twee epileptische aanvallen kreeg, werkt de 23-jarige Duitser stap voor stap toe naar zijn rentree bij Bayern München.

In de oefenduels met RB Leipzig en FC Heidenheim stortte Musiala tot twee keer aan toe ter aarde. Beide incidenten werden toegeschreven aan een absences, een neurologische aandoening en vorm van epilepsie. Die zou goed te behandelen zijn met de juiste medicatie en geen extra gezondheidsrisico's met zich meebrengen, schreef de middenvelder zelf op Instagram.

Medicatie

Max Eberl, sportief directeur van Bayern München, onthulde in aanloop naar het Supercup-duel met Borussia Dortmund dat de club al langer op de hoogte is van de aandoening van Musiala. "We wisten dit al het hele vorige seizoen. Het is onderdeel geworden van onze dagelijkse routine." Afgelopen seizoen wist hij de aanvallen onder controle te houden met de juiste medicatie. Nu wordt die behandeling opnieuw aangepast. "Hij had de dosis iets verlaagd, nu moeten we die weer iets verhogen", aldus Eberl.

Toch ontbrak de Duitse international tijdens de Supercup tegen Borussia Dortmund. Dat had alles te maken met zijn recente epileptische aanvallen. Toch hoeft hij nog altijd niet te vrezen voor zijn toekomst bij de Duitse recordkampioen.

Traint weer mee

Musiala traint sinds afgelopen week weer mee, maar dan wel apart van de groep. Dat vertelde trainer Vincent Kompany in aanloop naar het Supercup-duel met Borussia Dortmund afgelopen weekend. "Hij heeft deze week individueel getraind", vertelde Kompany tijdens een persconferentie. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de problemen van de voetballer. "Hij had iets aan zijn behandeling veranderd, wat enkele bijwerkingen met zich meebracht. Het is heel normaal om iets aan een behandeling te wijzigen. Nu willen we de situatie weer krijgen zoals die voorheen was."

Volgens het Duitse medium BILD zou hij vanaf donderdag weer op het trainingsveld staan met de rest van de selectie, vlak voor de seizoenopener tegen VfB Stuttgar. Toch behoort hij nog niet tot de selectie voor de Bundesliga-opener in München.

Volgens de Duitse krant wordt Musiala geleidelijk weer bij de groepstraining opgenomen en krijgt hij de tijd om volledig terug te keren. Mogelijk is hij weer inzetbaar voor het tweede competitieduel met FC Schalke.