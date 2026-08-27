Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Turkse topclub won in de play-offs in Frankrijk met 2-1 bij Olympique Lyon. De eerste wedstrijd was in 1-1 geëindigd. Over de wedstrijd zelf ging het overigens nauwelijks, want tussen de Fransen en de Turken ging het na afloop behoorlijk mis.

Oranje-international Nathan Aké had een basisplaats bij Fenerbahçe, dat halverwege de eerste helft op voorsprong kwam dankzij Vedat Muriqi. De spits scoorde in twee instanties. Enkele minuten daarna kopte Archie Brown raak uit een hoekschop. De Belg Malick Fofana verkleinde na een uur spelen de achterstand, maar verder kwam Lyon niet. Twee treffers van de Fransen, waar verdediger Ruben Kluivert vanaf het begin meedeed, werden afgekeurd.

Rondom het duel was er een hoop opschudding. Mattéo Guendouzi stak zijn middelvinger op naar het publiek in Frankrijk. Hij speelde in het verleden voor Olympique Marseille, een rivaal van Lyon. De supporters waren hem nog niet vergeten en zijn actie bedaarde de gemoederen juist niet.

Dat bleek wel na het laatste fluitsignaal. Het bleek namelijk knokken geblazen. Op het veld vierde Fenerbahçe uitbundig feest, uiteraard met Guendouzi als een van de hoofdrolspelers. Het feestje viel niet bepaald in goede aarde bij de Franse spelers en supporters.

🥷 A massive brawl has broken out involving several players! Openda and Guendouzi are right at the center of it! ⚡️⚡️pic.twitter.com/qwWYnQZXGF — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026

In de catacomben ging het mis. Tientallen spelers en stafleden gingen met elkaar op de vuist. Volgens Franse media speelde Guendouzi een rol in het opstoken van het vuurtje. De Fransman riep namelijk 'Allez l'OM' (hup Olympique Marseille) in een camera en dat viel niet in goede aarde.

Na een heet avondje gaat Fenerbahçe dus de koker van de Champions League in. De loting vindt donderdagavond plaats. Olympique Lyon moet het doen met de Europa League en kan daar mogelijk NEC treffen. PSV en Feyenoord zitten namens Nederland in de Champions League.