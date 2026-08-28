De Noorse topvoetballer Erling Haaland heeft op Instagram gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. De topspits van Manchester City deelt een emotioneel bericht waarin hij de koning bedankt voor zijn bewezen diensten in Noorwegen.

De Noorse voetballer Erling Haaland heeft gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. "Rust in vrede, koning Harald. Dank voor alles wat u heeft betekend voor Noorwegen. Het was een eer u te ontmoeten", deelt de wereldberoemde spits van Manchester City in een bericht op Instagram.

Haaland ontmoette de koning afgelopen zomer, toen hij samen met de rest van het nationale elftal van Noorwegen een bezoek bracht aan het paleis. De koninklijke familie ontving de voetballers om hun resultaat op het wereldkampioenschap. Niet eerder bereikte Noorwegen de kwartfinales.

Op beelden van de ontmoeting was te zien hoe de 89-jarige koning op een kruk zat, terwijl de spelers hem een voor een de hand schudden. Harald lachte uitgebreid, terwijl hij de hand van Haaland lange tijd bleef schudden en wat tegen hem zei.

Start van het seizoen

Haaland is met Manchester City goed begonnen aan het nieuwe Premier League-seizoen. Waar de FA Cup-winnaar van vorig seizoen de Community Shield kansloos verloor van landskampioen Arsenal, herstelde de ploeg zich tegen Bournemouth, waar het pas in blessuretijd de overwinning veiligstelde. Vrijdag gaan Haaland en Manchester City op bezoek bij Crystal Palace. De Noorse topspits hoopt dit seizoen succesvoller te zijn dan vorig jaar. Hoewel Manchester City de FA Cup won, greep de ploeg naast de landstitel in de Premier League.

Daarnaast zal Haaland hopen de goede vorm van het WK door te trekken. Hij bereikte met Noorwegen historisch de kwartfinales en was daarin goed voor zeven doelpunten.