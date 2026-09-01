Een nieuwe documentaire over Pep Guardiola geeft een zeldzame blik achter de schermen bij Manchester City. Tijdens een felle peptalk in de rust richt de Spanjaard zich opvallend genoeg tot Oranje-international Tijjani Reijnders, die voor de hele selectie stevig wordt aangepakt.

De nieuwe documentaire A Beautiful Obsession biedt een zeldzame inkijk in de laatste maanden van Pep Guardiola bij Manchester City. Tijdens een felle peptalk in de rust pakt de Spanjaard Tijjani Reijnders eruit en heeft hij harde woorden over de Oranje-international.

De beelden uit de documentaire zijn afkomstig uit vorig seizoen. Guardiola's tiende en tevens laatste jaar als trainer van Manchester City. In de kleedkamer probeert de inmiddels vertrokken coach zijn spelers duidelijk te maken dat een teleurstellend seizoen zoals het jaar ervoor onacceptabel is.

'Wil je dat?'

De grote vraag voor alle spelers van Manchester City die er vorig seizoen ook bij waren, is: willen jullie nog zo'n seizoen spelen? Willen jullie geloven in het seizoen dat we toen hadden?", begint Guardiola zijn tirade. Vervolgens richt hij zich tot Oranje-international Tijjani Reijnders, die in de zomer van 2025 overkwam van AC Milan.

🎙 Guardiola para Reijnders temporada passada: "Você quer jogar igual a última temporada que você teve na porra do Milan, que nem se classificou para a Europa [competições europeias]? Você quer isso? Você quer?"



Que ataque gratuito 🙂pic.twitter.com/IeTIsqwlwj — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) August 31, 2026

"Wil je nog een seizoen spelen zoals je laatste seizoen bij dat verdomde AC Milan, toen je je niet kwalificeerde voor Europees voetbal? Wil je dat? Wil je dat nog een keer meemaken?", snauwt Guardiola tegen Reijnders, terwijl de rest van de selectie aandachtig toekijkt. "Bedenk goed of je ons vorige seizoen nog eens wilt herbeleven."

Niet de eerste keer

Het was bovendien niet de eerste keer dat Guardiola en Reijnders voor opvallende beelden zorgden. Na City's 2-1 overwinning op Southampton in de FA Cup rende de Spaanse oefenmeester naar de Oranje-international toe, die net was gewisseld, om hem uitbundig te omhelzen.

Reijnders liet weinig los over de woordenwisseling toen Sky Sports hem er destijds naar vroeg. "Dat is iets tussen ons", zei de middenvelder. Guardiola legde later aan de BBC uit wat hij tegen hem had gezegd: "Ik zei tegen hem dat ik hem wilde vermoorden omdat hij zo goed had gespeeld. Tijjani is ook een speler die de laatste tijd niet veel heeft gespeeld, maar hij leverde een uitstekende prestatie."

Inmiddels zijn beiden overigens vertrokken uit Manchester. Guardiola nam afgelopen zomer afscheid van Manchester City, waar hij talloze prijzen won. Reijnders vertrok in augustus voor ruim 60 miljoen euro naar de Saoedi-Arabische club Al-Qadsiah.