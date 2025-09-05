Het is vrijdag oranje boven in Tsjechië. Tijdens de eerste ronde van de Czech Darts Open komen maar liefst acht Nederlanders in actie. Onder meer Raymond van Barneveld en Gian van Veen verschijnen aan de oche.

De eerste Nederlander die op het podium verscheen was Jermaine Wattimena. De Nederlander verkeert in goede vorm en begon ook voortvarend tegen de Noord-Ier Brendan Dolan. Wattimena kwam met 2-0 voor, maar kakte vervolgens wat in. Hij miste veel dubbels en Dolan kwam terug in de wedstrijd. De Noord-Ier nam zelfs de overhand en pakte een 2-3 voorsprong.

Wattimena was scorend de betere maar maakte daar niet altijd even goed gebruik van. De strijd bleef dicht bij elkaar, maar het was uiteindelijk de Nederlander die aan het langste eind trok. Het werd 6-4.

WATTIMENA IS THROUGH!



Jermaine Wattimena amends his early exit last weekend in Antwerp, as The Machine Gun beats Brendan Dolan 6-4 to advance to Round Two!



Oranje vrijdag

Tijdens de middagsessie komen Wattimena, Wessel Nijman en Richard Veenstra in actie. 'S avonds gaat het pas echt los. Met Dirk van Duijvenbode, Kevin Doets, Maik Kuivenhoven, Van Veen en Van Barneveld zijn er vijf Nederlanders te bewonderen in Tsjechië. Zaterdag komen stromen Michael van Gerwen en Danny Noppert nog in.

Uitslagen en schema Czech Darts Open

Uitslagen Czech Darts Open middagsessie:

Ricardo Pietrezcko - Benjamin Pratnemer 4-6

Madars Razma - Lukas Unger 6-3

Andrew Gilding - Darius Labanauskas 6-5

Cameron Menzies - Ian White 6-3

Jermaine Wattimena - Brendan Dolan 6-4

Ryan Joyce - Karel Sedlacek 6-3

Luke Woodhouse - William O'Connor

Wessel Nijman - Richard Veenstra



Schema Czech Darts Open avondsessie:

Dirk van Duijvenbode - Cor Dekker

Ryan Searle - Filip Manak

Daryl Gurney - Kevin Doets

Gian van Veen - Maik Kuivenhoven

Raymond van Barneveld - Krzysztof Ratajski

Nathan Aspinall - Jiri Brejcha

Mike De Decker - Ritchie Edhouse

Joe Cullen - Niko Springer