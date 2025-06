Michael van Gerwen speelt donderdagavond in de Premier League tegen Gerwyn Price. Sportnieuws.nl is naar Berlijn afgereisd voor een uitgebreid gesprek met de beste Nederlandse darter. Zo had hij onlangs last van een virus, maar hoe zit het daar nu mee? Ook was zijn zoontje Mike jarig en wordt het grote nieuws rondom het WK darts besproken, want de winnaar krijgt vanaf komend jaar daar 1 miljoen pond.