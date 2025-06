Danny Noppert en Gian van Veen waren uiterst goed gehumeurd na hun dikke zege op de World Cup of Darts. In de eerste groepswedstrijd werd Italië met een whitewash opzij gezet met het hoogste gemiddelde van de openingsavond. Maar het had nóg hoger kunnen zijn, als Van Veen geen last had gehad van 'een dingetje'. Na afloop van de partij stonden ze Sportnieuws.nl uitgebreid te woord.