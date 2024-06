De Poolse darter Jacek Krupka beleefde vrijdag zijn moment of fame. Krupka mocht in de eerste ronde van de Poland Darts Masters spelen tegen Peter Wright, maar blonk vooral voor de partij uit. Tijdens zijn opkomst had hij een heerlijke imitatie van Michael Jackson in huis. Het hielp hem trouwens niet: Krupka gooide 64 gemiddeld en kreeg met 6-0 op zijn broek.