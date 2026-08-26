Voor Xan de Waard zit haar loopbaan er bijna op. De Oranje-international is na dit weekend, als het WK voorbij is, officieel af in de topsport. Eerder dit toernooi bereikte ze een unieke mijlpaal, waarna ze in het zonnetje werd gezet. In aanloop naar de halve finale van donderdag geniet De Waard nog altijd na die dag.

Eerder dit seizoen maakte de 30-jarige De Waard dat ze na het WK haar hockeystick aan de wilgen hangt. Ze stopt niet alleen bij het Nederlands elftal, maar volledig met de topsport. Afscheid nemen wil de international op de mooist mogelijke manier doen: met de wereldtitel in eigen land. Daarvoor moet Oranje nog twee wedstrijden beginnen met de halve finale tegen de Belgen als eerste horde.

In het groepsduel met China bereikte De Waard bovendien een bijzondere mijlpaal. Dat was alweer haar 250ste interland voor de Nederlandse hockeyploeg, waarmee ze op de vijfde plek staat op de eeuwige ranglijst. Daarvoor werd in het Wagener Stadion in Amstelveen eens even goed in het zonnetje gezet. Het was een groot feest zowel op de tribune als op het veld waar grote gouden cijfers het getal 250 maakten.

Nagenieten

Dat moment maakte dus nogal indruk op De Waard die in aanloop naar de eindfase van het toernooi nog eens terugkijkt op het begin van haar laatste kunstje. "Aan het nagenieten van deze bijzondere dag! Mijn hart is vol!", schrijft ze op een reeks foto's.

Daarop straalt ze met haar vrienden en teamgenoten. Ook haar neefje, de zoon van haar zus, was erbij. Hij mocht met zijn tante het veld oplopen tegen China, al was dat best spannend. "Toen het vuurwerk afging, begon hij met huilen", zei De Waard daar eerder over tegen Sportnieuws.nl.

Laatste kunstje

De Waard laad zich dus nog één keer met volle overgave op voor de spannende eindfase. Haar voorlaatste wedstrijd, van Oranje tegen België, start donderdagavond om 18.00 uur. De finale in Amstelveen is op zaterdag. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Australië. De Waard hoeft in elk geval niet angstig te zijn voor de nog overgebleven concurrenten. Al die landen versloeg ze immers al talloze keren in haar loopbaan.

Na afloop van het WK vertrekt De Waard met haar geliefde, international Terrance Pieters, naar Australië. Zelf meent ze niet al te veel bezig te zijn met haar naderende hockeypensioen. "Het is gewoon een wedstrijd", liet de ervaren middenvelder eerder optekenen. "Het is mijn laatste toernooi, dus ik geniet er wel extra van, maar als je op het veld staat is het gewoon een wedstrijd."