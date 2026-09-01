Voor Terrance Pieters en Xan de Waard verliepen hun WK's hockey totaal verschillend, maar met hetzelfde resultaat: teleurstelling. De Nederlandse vrouwen verloren de finale als topfavoriet en De Waard nam daarna afscheid van de nationale ploeg. Haar vriend Pieters werd met de mannen teleurstellend vierde. Zij kijken dan ook met gemengde gevoelens terug op de WK hockey in eigen land.

Te beginnen bij De Waard. 'Vandaag voelt de pijn en de teleurstelling nog dichtbij, met steeds die gedachten over wat ik beter of anders had kunnen doen. We hebben alles gegeven, maar het was niet genoeg. Dat is ook sport. We willen altijd het hoogst haalbare, en alles minder voelt al snel als falen. Hopelijk kijk ik er snel anders op terug. Want naast de teleurstelling voel ik ook zoveel trots en liefde. Op dit team, op mijn vrienden en familie die speciaal voor mij de tijd nemen om te komen kijken. Dankbaar voor deze zomer, en blij dat ik nu eindelijk de tijd en rust heb om hier bij stil te staan', schrijft ze in een terugblik op Instagram.

Zij gaat genieten van rust en vakantie, waarbij haar vriend Pieters haar zelfs moet missen. Ook hij kijkt teleurgesteld terug op het WK met de mannen. 'Wereldkampioen worden was de droom. We hebben er alles voor gegeven. Maar het is niet gelukt. Dat voelt leeg, want we geloofden écht dat het kon. De reis, het traject met dit team zal ik koesteren. Die was intens, vaak zwaar, met een lach en dus bijzonder.'

'Tijd voor vakantie'

Hij vond het spelen voor zo veel Oranje-fans in het Wagener Stadion in Amstelveen heel speciaal. 'Ik hoop dat we, ondanks het resultaat, de liefde voor hockey verder hebben aangewakkerd. Nu is het tijd voor vakantie. Nieuwe plekken ontdekken, de wereld zien. Dat geeft mij energie. Daarna begint een nieuwe jacht. Ik geloof dat sporters niet alleen worden gedefinieerd door wat ze presteren, maar juist ook door hoe ze opstaan.'

Voor Pieters (29) en De Waard (30) was het dus hun laatste toernooi 'samen' als hockeyinternationals en geliefden. De Waard gaat met pensioen, Pieters gaat zoals gezegd als tophockeyer, voor Oranje en Kampong. De twee geliefden hebben al sinds 2017 een relatie.