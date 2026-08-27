Het WK hockey in Amstelveen is één groot Oranje-feest. Toch is er de nodige kritiek op de sfeer tijdens de wedstrijd, die vaak wat stilletjes is. Hockeyicoon Jacques Brinkman besloot daar op eigen houtje iets aan te doen met een ludieke actie. Tot grote waardering van zijn zoon Thierry en oud-topspeelster Ellen Hoog.

In en rond het Wagener Stadion in Amstelveen is deze maand veel te doen. Het WK hockey is met optredens en sfeeracties een groot festijn voor alle fans en spelers. Toch is het publiek op de tribunes tijdens wedstrijden vaak wat tam. Bij de wedstrijd van de Oranje-heren tegen Engeland verscheen er plotseling een opvallende supportersgroep op de tribune. Een groep studenten uit Nijmegen zorgde met toeters, gezang en een grote foto van Thierry Brinkman voor extra sfeer. Het initiatief bleek van niemand minder te komen dan Jacques Brinkman, de vader van de aanvoerder van Oranje.

Opvallende actie

In gesprek met Sportnieuws.nl sprak Thierry Brinkman vol trots over de ludieke actie van zijn vader. "Hij supportert als vader. Hij is een geweldig grote supporter van ons elftal en geniet van het Nederlands elftal en van het Nederlandse hockey op dit moment", vertelt Brinkman voor de camera van Sportnieuws.nl. "Hij is niet alleen van mij supporter, maar van het hele elftal."

Ook oud-tophockeyster Ellen Hoog kan de actie van Brinkman wel waarderen. Zij was de afgelopen week meermaals kritisch op het overwegend Nederlandse publiek. Ik vind het wel mooi, want hij had wel wat kritiek", begint Hoog, verwijzend naar de openlijke kritiek die het hockeyicoon ook al had. Dat luidde het initiatief met de studentengroep uiteindelijk in.

'Niet lullen maar poetsen'

Hoog ziet in de actie van de 59-jarige Brinkman precies de juiste mentaliteit. "Niet lullen maar poetsen", zo vertelt ze. "Gewoon hup, even zo'n studentenvereniging uit Nijmegen neerzetten. Die hebben inderdaad de hele wedstrijd met toeters op de tribune gezeten, met een foto van Thierry en gewoon geluid gemaakt."

Toch vindt Hoog het überhaupt jammer dat een dergelijke sfeeractie op poten moet worden gezet. Zelf denkt ze terug aan het WK 2014 in het ADO Den Haag-stadion. "Ik vind het jammer, want als je kijkt naar die beelden tijdens het WK 2014. Daar hadden ze allemaal van die klappers. Die hebben ze nu ook wel, maar ze worden niet echt gebruikt."

Meer actie

Hoewel de studentengroep zich nadrukkelijk lieten horen, bleef het op sommige momenten desondanks stil in het stadion. "Dat is dan weer jammer", zegt Hoog daarover. "Ik heb het idee dat er tijdens eerdere WK's veel meer lawaai was. Nu staat het publiek eigenlijk alleen op als er een doelpunt valt of een strafcorner komt."

Toch begrijpt de voormalig international ook de andere kant. "Mensen willen gewoon heel gefocust naar die wedstrijd kijken. Het zijn allemaal echte hockeyliefhebbers." Toch kan er zeker iets worden gehaald uit de actie van Brinkman: als je vindt dat er meer sfeer moet komen, kan je daar ook zelf actie voor ondernemen.

Sportnieuws.nl WK hockeypodcast

In de Sportnieuws.nl WK Hockeypodcast laten voormalig topspeelsters Ellen Hoog en Naomi van As elke dag hun licht schijnen op het mondiale toernooi in eigen land. Beluister de podcast hieronder of via jouw favoriete podcastapp.