Mikky Kiemeney is een groot deel van de tijd in haar woning in Barcelona, maar soms komt ze nog naar Nederland. Bijvoorbeeld afgelopen weekend, voor een speciaal evenement in eigen land.

Kiemeney was afgelopen week in het Italiaanse Bergamo om daar Marten de Roon op te zoeken. De voetballer is Oranje-teamgenoot van de influencer haar man Frenkie de Jong. Ook was het stel onlangs op een korte vakantie samen met hun kinderen Miles en Mason. Dat kan, ondanks het feit dat het voetbalseizoen al is begonnen. Kiemeney haar man De Jong heeft aan het WK een nare blessure over gehouden, waardoor hij de eerste maanden van het nieuwe seizoen met FC Barcelona zal moeten missen.

Dit weekend was Kiemeney echter weer in Nederland voor een speciaal evenement. De influencer was vroeger ook een fanatiek hockeyster en daarom bezocht ze het WK hockey in Amstelveen. Kiemeney was aanwezig tijdens de finaledag en ging op de foto met Elke Boers. Zij is de vrouw van de Nederlandse aanvoerder bij de mannen, Thierry Brinkman. De hockeyer vroeg kort na de Olympische Spelen in 2024, toen de atleet een gouden plak won, zijn vriendin ten huwelijk.

WK hockey

Boers zet de foto met Kiemeney op haar Instagram en de lovende reacties stromen dan ook binnen. De influencer zelf en Boers haar man Brinkman reageren met hartjes onder de afbeelding. Ook deelt ze op haar story's nog een foto van Kiemeney en Brinkman samen. Kortom de vriendinnen hebben het goed naar hun zin gehad tijdens het populaire evenement in Nederland.

De kans is groot dat Kiemeney nu een dezer dagen terug zal keren naar Barcelona. Daar is De Jong hard bezig aan de revalidatie van zijn knieblessure. Het is nog niet bekend wanneer hij precies terug zal keren, maar de komende wedstrijden zal hij nog aan zich voorbij moeten laten gaan.