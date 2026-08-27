Bondscoach Raoul Ehren neemt het donderdagavond met Oranje in de halve finale op het WK hockey op tegen België. Dat wordt voor hem een pikant weerzien met zijn oude werkgever. Twee jaar geleden verlengde hij aanvankelijk bij de Belgen, maar vertrok later plots tóch naar Oranje.

Terug naar 2024: als een donderslag bij heldere hemel kwam in België het nieuws binnen dat Raoul Ehren tóch vertrok als bondscoach van de Red Panthers. Enkele maanden nadat hij juist had bijgetekend bij de Belgische hockeyvrouwen. Hij maakte zich daarmee niet bepaald populair bij onze zuiderburen. De Belgische bond ging er na de contractverlenging vanuit dat Ehren tot en met 2026 zou blijven.

Hij sprak zelf van een clausule, maar in België wist men daar niets vanaf. De Belgische hockeybond bestempelde zijn vertrek als onacceptabel en dreigde met juridische stappen. Uiteindelijk maakte Ehren toch de overstap naar de Nederlandse hockeybond. De Belgen vonden in januari 2025 een nieuwe bondscoach.

Pikante halve finale

Terug naar 2026: het WK hockey wordt in Nederland en België georganiseerd en de Nederlandse vrouwen treffen donderdag de Belgische vrouwen in de halve finale. Als voormalig bondscoach kent Ehren de tegenstander uiteraard als geen ander. "Het gaat om de vorm die we op het veld kunnen laten zien en desnoods in de shoot-outs", blikt hij vooruit.

"We weten van elkaar waar het grootste gevaar ligt. Zij kunnen compact verdedigen en als ze ballen winnen op de eigen helft, kunnen ze in de omschakeling met Delphine Marien, Charlotte Englebert en Famke van Heel veel snelheid maken", vertelt hij verder.

Daarnaast beschikken de Belgen over een ander gevaar: de hoge bal van Emma Puvrez. "Niemand in de wereld gooit de bal van cirkel naar cirkel zoals zij", zegt hij. "Dat betekent dat je ook op een andere manier moet verdedigen. Maar we weten ook waar we ze pijn kunnen doen."

Motiveren is geen probleem

Volgens bondscoach Ehren heeft hij geen moeite om de groep te motiveren voor het zinderende duel met België. "Dat zag je aan het duel met China. Daar stond voor ons niets op het spel, maar we speelden onze beste eerste helft van het toernooi."