Ex-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As duiken in een videoserie voor Sportnieuws.nl in de wereld van de topsporters én trainen een dagje mee met onze atleten. Aan de hand van pittige dilemma's leren we onze topsporters, maar ook Ellen & Naomi, beter kennen. Daarnaast neemt onze gast het in een challenge op tegen de twee vriendinnen. In deze eerste aflevering blijven we nog even in de comfortzone, want Ellen & Naomi gaan langs bij meervoudig olympisch hockeykampioene Felice Albers.