Xavi Hernandez is inmiddels geïnstalleerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De meningen over zijn aanstelling waren nogal verdeeld, maar dat geldt niet voor voetbalicoon Frank Rijkaard. Hij maakte veel mooie successen mee met Xavi als voetballer en verrast hem met een mooie boodschap.

Het nieuws dat de KNVB naast de twee topkandidaten greep voor de vacature van bondscoach, Arne Slot en Pep Guardiola, en vervolgens doorschakelde naar de beschikbare Xavi, kon niet iedereen bekoren. Veel voetbalcoryfeeën hekelden het beleid van de bond. Toch is voetbalminnend Nederland van mening dat de Spanjaard in elk geval een kans moet krijgen bij Oranje.

'Altijd gedacht dat je een geweldige trainer zou worden'

Xavi krijgt bovendien support van allerlei grootheden in het Nederlandse voetbal. Ook Frank Rijkaard, die bij FC Barcelona jarenlang samenwerkte met de middenvelder, kijkt enorm uit naar de periode van zijn pupil bij het Nederlands elftal. "Hallo Xavi. Fantastisch nieuws en een geweldige verrassing! Je was een fantastische speler, een van de besten ter wereld, en ik heb altijd gedacht dat je ook een geweldige trainer zou kunnen worden", begint Rijkaard in een videoboodschap.

"Ik twijfel niet aan je talent en wens je vanuit de grond van mijn hart het allerbeste toe in dit nieuwe hoofdstuk van je carrière. Veel succes. Ciao, maestro", besluit Rijkaard. Hij was tussen 2003 en 2008 trainer in Barcelona en had liefst 224 duels Xavi tot zijn beschikking. Daarin wonnen ze samen tweemaal de Spaanse competitie én pakten ze in 2006 de Champions League.

'Persoon met een groot hart'

De nieuwe bondscoach leek de boodschap van zijn oud-trainer enorm te kunnen waarderen. "Heel erg bedankt. Frank Rijkaard was een geweldige trainer. Hij gaf me veel vertrouwen en ondanks de blessure waarmee ik destijds kampte, heb ik heel mooie herinneringen aan hem", vertelt Xavi. "Frank bracht de filosofie terug naar Barcelona, die we in de jaren daarvoor waren kwijtgeraakt. Ik heb dus geweldige herinneringen aan Frank, vooral als mens. Als persoon heeft hij een groot hart."

Eerder werd Xavi ook al verrast door een boodschap van die andere Nederlandse trainer die hij had bij FC Barcelona: Louis van Gaal. Hij liet Xavi bovendien debuteren in de hoofdmacht. De nieuwe bondscoach krijgt in elk geval dus genoeg steun van de nodige voetbaliconen.