SC Cambuur heeft officieel actie aangekondigd voor de nazorg van gewonde fans. Sommige supporters van de Friezen raakten gewond nadat de Rotterdamse uitsupporters vuurwerk afstakenin het stadion.

SC Cambuur heeft de zeven gewonde supporters en hun gezinnen uitgenodigd voor een bijeenkomst zaterdag bij de club. Daar zal de burgemeester van Leeuwarden ook bij aanwezig zijn. Volgens een woordvoerder van de club gaat het hierbij om nazorg voor de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van afgelopen zondag tijdens het duel met Feyenoord. SC Cambuur organiseert daarnaast woensdagavond een inloopavond voor supporters.

"Het vuurwerkincident van afgelopen zondag bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord heeft op iedereen die aanwezig was in het stadion veel indruk gemaakt", schreef Cambuur op X. "In sommige gevallen, met name voor de supporters op de Oost- en Zuid-tribune, was dit zelfs een traumatische ervaring. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat de behoefte bestaat om hierover te praten en dat hier wellicht vragen over zijn."

'Zal het een en ander worden uitgelegd'

Namens de club zijn onder anderen algemeen directeur Jesse Bergsma en manager veiligheid Jens de Boer woensdag aanwezig. Vanuit de club zal "één en ander worden uitgelegd", schrijft Cambuur, waarna er tijd is voor vragen. De avond is alleen toegankelijk voor supporters van Cambuur.

Volgens een woordvoerder van Cambuur heeft er meerdere keren een evaluatie plaatsgevonden met verschillende partijen. Volgens Cambuur is daar vooralsnog geen nieuws over te melden. Bij de overleggen zijn naast de Friese club en Feyenoord ook de politie en de gemeente Leeuwarden betrokken.

Actie vanuit Feyenoord

Ook bij Feyenoord is er actie ondernomen na het incident. De Rotterdammers hebben zelf besloten om de komende twee uitwedstrijden geen fans mee te nemen. Voor de aankomende thuiswedstrijd van zondag tegen ADO Den Haag zijn er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Of er vanuit de fanatieke Feyenoord-aanhang nog een actie komt aanstaande zondag, is ook nog niet bekend.