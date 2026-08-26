De Europese lotingen komen eraan en meerdere Nederlandse clubs weten deze week waar ze aan toe zijn. PSV en Feyenoord zijn al zeker van de competitiefase van de Champions League. NEC haalde het in de voorrondes van de Champions League niet en maakt zicht net als AZ op voor de Europa League. Ajax en FC Twente strijden nog via de voorrondes om een plek in de Conference League. Benieuwd wanneer de lotingen plaatsvinden? Je leest het hier.

PSV werd afgelopen Eredivisie-seizoen kampioen en is daardoor direct geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Feyenoord eindigde als tweede en plaatste zich eveneens rechtstreeks.

PSV en Feyenoord krijgen acht tegenstanders: twee uit elk van de vier potten. Vervolgens spelen ze vier thuis- en vier uitwedstrijden. Alle uitslagen tellen mee voor één gezamenlijke ranglijst, waarna de beste acht clubs zich rechtstreeks plaatsen voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 spelen vervolgens een tussenronde om de overige acht tickets voor de knock-outfase. De loting voor de competitiefase van de Champions League vindt plaats op donderdag 27 augustus om 18.00 uur.

NEC eindigde als derde en speelde de voorrondes van de Champions League. In de laatste kwalificatieronde troffen de Nijmegenaren Bodø/Glimt, maar haalden ze het niet. De ploeg van Dick Schreuder verloor over twee wedstrijden met 6-1 en mag zich opmaken voor de competitiefase van de Europa League.

Europa League

AZ kan net als PSV en Feyenoord zorgeloos aftellen naar de loting voor het Europees voetbal. De Alkmaarders wonnen vorig seizoen de KNVB Beker en plaatsten zich daardoor automatisch voor de Europa League. NEC kwam net te kort in de Champions League voorronde, maar is daardoor wel verzekerd van de Europa League. De loting voor de competitiefase vindt op 28 augustus om 13.00 uur plaats.

De opzet is hetzelfde als in de Champions League: iedere club speelt acht wedstrijden tegen acht verschillende tegenstanders. Alle uitslagen tellen ook mee voor één gezamenlijke ranglijst, waarna de beste acht clubs zich rechtstreeks plaatsen voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 spelen een tussenronde om de overige plekken in de knock-outfase.

Conference League

Bij de Conference League wordt het nog spannend. Zowel Ajax als FC Twente maakt nog kans op deelname. Ajax heeft een goede uitgangspositie en moet in eigen huis een 4-2-voorsprong verdedigen tegen het Zwitserse FC Sion. Voor FC Twente wordt het lastiger. De Tukkers moeten op bezoek bij Qarabag een 1-0 achterstand zien om te buigen.

De loting voor de Conference League vindt eveneens op 28 augustus om 13.00 uur plaats. Dan horen de 36 deelnemers welke zes tegenstanders ze krijgen. In tegenstelling tot de Champions League en de Europa League spelen de ploegen tegen zes verschillende tegenstanders en werken ze drie thuis- en drie uitwedstrijden af. De klassering en de manier waarop clubs zich plaatsen voor de knock-outfase zijn verder wel gelijk aan die van de andere toernooien.

Eerste speeldata

Door het lagere aantal wedstrijden in de Conference League begint dat toernooi ook later. De eerste speelronde van de Champions League wordt afgewerkt van 8 tot en met 10 september. De Europa League begint op 16 en 17 september. Ajax en FC Twente zouden zich bij plaatsing voor de Conference League pas op 15 oktober voor het eerst in actie komen.