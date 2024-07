Zo'n 200 sporters kwamen in aanloop naar de Olympische Spelen donderdag samen voor de officiële TeamNL teampresentatie. Zij werden daar symbolisch overgedragen aan Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer, de chefs de mission in Parijs. We waren erbij en spraken met baanwielrenner en drievoudig olympisch kampioen Harrie Lavreysen en Mattie Valk, radio-dj van Qmusic.