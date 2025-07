06:00, 11-07-2025 DELEN

Succesvolle artiest Rolf Sanchez neemt bekende ex-toptennisser te grazen in challenge

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat is Rolf Sanchez te gast. De succesvolle artiest gaat in gesprek met presentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum over zijn passie voor padel en over de pieken en dalen tijdens zijn eigen carrière. Tot slot gaat hij de uitdaging aan met de ex-topsporters. Bekijk hier de volledige aflevering.