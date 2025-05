Liefdevolle reacties op ingrijpend besluit Irene Schouten: 'Jullie zijn zelf toppers'

Irene Schouten deelde maandag op haar sociale kanalen dat zij een stap terug doet met het bouwen van een nieuwe marathonploeg. Dit deed ze vanwege de gezondheid van haar zoontje Dirk. Vanuit de (schaats)wereld wordt ze overspoeld met liefdevolle reacties.

Schouten was al enige tijd bezig met een nieuwe marathonploeg, die om haar heen gebouwd zou worden. De drievoudig olympisch kampioene en meervoudig wereldkampioene bevestigt op haar Instagram het gerucht dat het project is stopgezet. In haar update deelt ze heftig nieuws en de reden waarom is besloten om niet verder te gaan met de plannen. "Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven en daarbij lukt het me niet om me 100% in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken", zegt ze in een openhartig bericht.

Hartjes

Topschaatsers als Joy Beune, Ireen Wüst, Melissa Wijfje en shorttracksters Xandra Velzeboer en Rianne de Vries reageren allemaal met hartjes op het openhartige bericht van Schouten. Ook vanuit andere sporten wordt er steun uitgesproken. Zo reageren ook profvoetbalster Lieke Martens en baanwielrenner Roy van den Berg met hartjes onder de foto van Schouten met zoontje Dirk.

Kjeld Nuis stuurt naast enkele hartjes ook nog een kleine steunbetuiging naar de familie Schouten: 'Jullie zijn zelf toppers', schrijft de schaatser erbij.

Ook vanuit de rest van het land komt men met liefdevolle berichtjes voor Schouten. 'Prachtig moederbesluit Irene!!! Jij spreekt met jouw hart!!', schrijft de een. 'Er gaat niets boven gezondheid van Dirk, sterkte en pas goed op jezelf', is een andere reactie op het bericht van de schaatsster. 'Er is niks belangrijkers in de wereld dan de gezondheid van je eigen kind. Daar moet iedereen wel begrip voor hebben.'