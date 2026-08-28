Coen Rijpma blikt op zijn LinkedIn terug aan het meest iconische moment in de carrière van zijn vrouw Antoinette Rijpma-de Jong. Dat was uiteraard de gouden plak op de Olympische Winterspelen in Milaan. Rijpma denkt terug met een opmerkelijke foto.

Rijpma-De Jong kende tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan haar absolute hoogtepunt. De schaatsster reed een geweldige 1500 meter en beloonde die race met een gouden medaille. Voor Rijpma-De Jong was het haar eerste gouden plak op de Winterspelen en dus was de vreugde bij haar en haar familie dan ook enorm. Het was niet eens de enige medaille voor de langebaanschaatsster. Rijpma-De Jong won ook nog zilver met Marijke Groenewoud en Joy Beune in de achtervolging.

Foto van Rijpma

Op zijn LinkedIn deelt Rijpma een foto die hij eerder toonde tijdens een keynote. De sportieve ondernemer was aanwezig tijdens de gouden race van zijn vrouw, maar nadat zij een valse start hard gemaakt, kon hij de spanning niet meer aan. Op de foto is Rijpma te zien terwijl hij van de tribune in de schaatshal in Milaan is weggelopen om de race niet te hoeven zien. "De spanning werd me simpelweg even te veel."

Rijpma kon het idee niet aan dat alles wat zijn vrouw in aanloop naar de Spelen had gedaan voor niets zou zijn. "Misschien juist omdat ik wist hoeveel er aan die paar minuten race vooraf was gegaan. Jaren trainen, keuzes maken, dingen laten, tegenslagen verwerken en eindeloos bezig zijn met details. Niet alleen door Antoinette, maar ook door de mensen om haar heen. Alles met één doel: op het juiste moment de beste versie van jezelf zijn. Maar hoe goed je jezelf ook voorbereidt, er komt uiteindelijk een punt waarop je niets meer kunt sturen", concludeert Rijpma over het moment.

Einconclusie van Rijpma

De eindconclusie van Rijpma vier maanden na het moment is een duidelijk. "Soms zit de grootste spanning niet in het werk dat je nog moet doen, maar in het moment waarop je weet dat het werk gedaan is en je het moet loslaten."

Rijpma is niet alleen een ondernemer, maar ook een atleet. Zo gaat hij elk jaar een bijzondere uitdaging op de fiets aan. Dit jaar reed Rijpma zeven bekende wielerklassiekers in één week tijd.