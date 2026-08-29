Marijke Groenewoud is in volle voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Dat doet ze oud en vertrouwd bij Team AH Zaanlander. Inmiddels is ze daar een gevestigde naam en dus wordt ze ook om advies gevraagd door nieuwkomers.

Groenewoud kende vorig seizoen een uitstekend jaar. Voor de Olympische Spelen was ze al in topvorm en in Milaan zou ze van alle Nederlandse schaatssters de meeste afstanden rijden. Groenewoud pakte met de achtervolging al een zilveren plak, maar het echte succes volgde in de staart van het olympische schaatstoernooi. Op de massastart voerde ze samen met Bente Kerkhoff een uitstekend plan uit en pakte Groenewoud het goud na een machtige sprint.

Nu is het zaak om na een ijzersterk olympisch jaar en een goede vakantie de focus weer op het nieuwe seizoen te krijgen. Daarvoor gaat Groenewoud voor het negende jaar op rij voor een afsluitende trainingsstage naar het Italiaanse Livigno. Op deze prachtige plek heeft Groenewoud al vaak gefietst, maar naar één ding in het specifiek kijkt ze erg uit. "De bakjes koffie met z’n allen na de training! Dat vind ik altijd heerlijke momenten, vooral als het nog lekker weer is ook", zo vertelt ze op de site van Team AH Zaanlander.

Naomi Kammeraat

In Naomi Kammeraat treft Groenewoud een reisgenoot die voor het eerste meegaat naar Livigno voor het trainingskamp. De schaatsster heeft er veel zin in en ze krijgt vlak voor vertrek ook nog wat advies van de routinier Groenewoud. "Het is op hoogte, dus doe vooral niet te gek in de eerste periode daar. En geniet vooral van de omgeving, want het is prachtig", zo deelt Groenewoud mede aan Kammeraat.

Waar Groenewoud uitkijkt naar de bakjes koffie na de training, zijn er ook dingen waar ze weinig zin in heeft. Twee specifieke trainingsritten in het bijzonder. "De laatste week hebben we twee lange tijdritten, over de Stelvio en de Gavia. Daar kijk ik het minst naar uit, want daar vind ik gewoon helemaal niks aan, haha!" Team AH Zaanlander vertrekt aanstaande zondag naar Livigno voor het trainingskamp.