Olympisch schaatskampioen deelt zeer onthullende beelden: 'Nog nooit zoveel pijn gehad'

Nederland is het grootste schaatsland ter wereld, maar ook onze Belgen hebben één zeer succesvolle schaatster. De inmiddels 34-jarige Bart Swings werd al eens olympisch kampioen. Inmiddels gaat het helaas een stuk minder met onze zuiderbuur. Swings kampt met een slepende blessure. Hij gaf vrijdag een onthullend en bovenal pijnlijk inkijkje.

De schaatser van het Nederlandse Team IKO-X2O kampt al lange tijd met knieproblemen. De eerst klachten onstonden in november 2024. Zijn pezen bleken zwaar overbelast. Hij volgt momenteel een intense therapie om van het ongemak af te komen. Daarvoor volgt hij een behandeling met geluidsgolven. Het moet hem helpen om volgend jaar fit te zijn voor de Olympische Spelen.

Pijnlijker dan verwacht

De Belg volgt inmiddels dus een behandeling en gaf via Instagram een bijzonder inkijkje. Een ding is duidelijk: de schaatser lijdt behoorlijk door de geluidsgolventherapie. "Ik denk dat ik nog nooit zoveel pijn gevoeld heb", stelt Swings. "Ik denk niet dat ik een zwakkeling ben, maar het bleek veel pijnlijker dan ik had verwacht."

Topschaatser van Nederlandse ploeg kiest voor spraakmakende samenwerking met OnlyFans: 'Het moet uniek zijn' Bart Swings heeft een nieuwe hoofdsponsor te pakken waarmee hij de wereldtitel op de massastart wil veroveren. En dat is er eentje in de categorie die niet vaak voorkomt. De Belgische topschaatser van Team IKO-X2O is de samenwerking aangegaan met socialemediaplatform OnlyFans.

Vergelijkbaar met een hamer

De kinesist die de flink kreunende Swingt bijstaat, geeft ook aan dat het inderdaad geen kattenpis is. Hij vergelijkt het zelfs met de pijn van een hamer die op je gemept wordt. Daar lijkt het inderdaad op, want het daaropvolgende shot is te zien dat Swings vergaat van de ellende.

Hoewel het zichtbaar een pijnlijke behandeling is, is Swings blij dat hij de stap heeft genomen. "Het resultaat is dat mijn knie echt wel verbeterd is. Ik heb het gevoel dat ik op de goede weg ben om te herstellen."

Topschaatsster Jutta Leerdam steunt populair zusje Beaudine in pittige periode: 'Jij kunt dit' De eindexamens zijn in volle gang op middelbare scholen en dat zorgt voor de nodige stress bij leerlingen. Zo ook bij het zusje van topschaatsster Jutta Leerdam. Beaudine had het zwaar bij het vak Nederlands.

Haalt hij de Spelen?

Dat is goed nieuws voor België en Swings, want over negen maanden staan de Olympische Winterspelen in Milaan op het programma. Hij heeft goud én zilver in zijn prijzenkast hangen. In 2018 werd hij in Pyeongchang tweee, vier jaar later won hij op de massastart wél olympisch goud. Ook een niet geheel fitte Swings kan een prijs pakken. Tijdens de WK afstanden in Hamar, twee maanden geleden, pakte hij ondanks zijn kniepijn brons op de massastart.

Bijzondere samenwerking

Swings' volledige video over de therapie is trouwens niet voor iedereen te zien. Hij publiceert sinds kort namelijk content op het platform OnlyFans. Daarvoor moeten liefhebbers een kleine vergoeding voor betalen. Vervolgens krijgen fans van Swings exclusieve beelden, bijvoorbeeld over zijn therapie, te zien.