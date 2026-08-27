Kjeld Nuis en Joy Beune hebben hun vizier allebei alweer volledig op het nieuwe schaatsjaar. Toch denken ze nog graag terug aan het afgelopen olympisch seizoen. Donderdag deed het populaire schaatskoppel een oproep op sociale media. Zij kunnen de steun van fans hard gebruiken.

De afgelopen weken stonden voor Nuis en Beune slechts in het teken van een ding: trainen, trainen en nog eens trainen. Na de zomerstop en enkele weken rust moeten de topschaatsers zich weer volledig opwerken om ook in het komende seizoen te schitteren op de ijsbaan.

Voor Nuis en Beune werd het olympisch seizoen er eentje van gemixte gevoelens. Nuis verrastte in Milaan door op zijn 36ste nog een bronzen medaille te pakken. Beune kende een dramatische aanloop naar de Spelen en mocht door een val op het OKT niet in actie komen op haar geliefde 3000 meter. Wel pakte ze zilver met de achtervolging.

Oproep aan fans

Tussen alle voorbereidingen door plaatsten Nuis en Beune donderdag een grote oproep aan de fans van TeamNL. "Stem op ons!", vragen de twee in een video op Instagram. En waarvoor dan precies? De online videoserie Vanuit 't Hart, die sporters volgden rond de Spelen, is genomineerd voor de prestigieuze Gouden Televizier-Ring. Nuis en Beune speelden op de Winterspelen een grote rol in die online serie.

"Wij hebben jullie natuurlijk voorzien van de leukste momenten in Milaan", vertelt Beune. "Zowel op als buiten de baan hebben wij voor pure entertainment gezorgd", vult haar geliefde Nuis verder aan. Al is Beune van mening dat er maar één echte ster was. "Vooral jij", verwijst ze naar haar vriend. Nu is het dus tijd voor fans om wat terug te doen.

'Dan heb ik een mooi uitzicht'

Allebei zijn ze stiekem al bezig met het spectaculaire gala. "Ik heb al een mooie jurk gezien dus die wil ik graag aantrekken op het gala", stelt Beune. Dat idee klinkt ook als muziek in de oren bij Nuis. "Lekker dan heb ik een mooi uitzicht", grapt hij, waarna de video eindigt met een knipoog.

De online serie zit dus bij de Top 10 van genomineerde online series. De Top 3 mag uiteindelijk naar het daadwerkelijke gala.