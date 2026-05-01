Team Staan CTS Group heeft na Ted Dalrymple en Jildou Hoekstra, nog een derde kwaliteitsimpuls gedaan. Pien Smit maakt per direct de overstap van Gewest Fryslân naar de ploeg van Hein Otterspeer.

Bij team Staan komt Smit in een omgeving terecht met meerdere topschaatssters als Michelle de Jong, Isabel Grevelt en Amber Duizendstraal. Smit is niet de enige die de overstap van Gewest Fryslân naar het team van Otterspeer maakt. Woensdag werd al bekend dat ook Jildou Hoekstra de transfer van de Friese ploeg naar Team Staan maakt. Daarmee heeft Smit al zeker een goede bekende bij haar nieuwe team. Bij de mannen maakte Dalrymple de overstap van Team KaFra van Jutta Leerdam naar Team Staan.

NK sprint

Binnen de schaatswereld is Smit een zeer bekende naam. Bij de junioren behoorde de 22-jarige topschaatsster al tot de absolute top van Nederland en dat bewijs leverde ze ook tijdens het afgelopen NK sprint. Daar pakte Smit een prachtige derde plaats. Ze reed een PR op de 500 en 1000 meter en moest op die laatste afstand alleen Suzanne Schulting voor zich dulden. Smit was zelfs reserve voor het WK sprint in Thialf, maar daar kwam ze niet in actie.

Smit begint vrijdag officieel met haar voorbereiding op het nieuwe seizoen en dat doet ze dus bij Team Staan. Aan die voorbereiding start ze ook met een oude bekende, aangezien ze eerder al met coach Geert Kuiper werkte. Smit deelt in het bericht over haar overstap nog niet direct doelen voor aankomend seizoen, maar zichzelf verbeteren en ontwikkelen wil ze sowieso.

Slepende rugklachten

In 2024 deed Smit nog een boekje open over de rugklachten die het begin van haar loopbaan tekenden. "De pijn was niet te omschrijven. Ik liep als een robot. Het was heel moeilijk. Vooral mentaal. Ik was totaal niet mezelf", vertelde Smit over haar moeilijke tijd tegenover Schaatsen.nl. Nu wil ze vooruit kijken en de stijgende lijn van haar goede 2025 doortrekken naar het aankomende seizoen.