Het is officieel: Angel Daleman (18) tekent voor twee jaar bij Team Essent. Voorafgaand aan de aankondiging was er veel gedoe. Alle commerciële schaatsteams moesten van de KNSB namelijk akkoord geven voor Daleman om bij een ploeg te kunnen tekenen omdat ze pas 18 is. Daardoor had ze niet de volledige controle over haar eigen plan. Uiteindelijk kwam alles goed en kan ze zich nu richten op de toekomst.