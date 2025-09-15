Een groot drama in de skiwereld. De Italiaanse skiër Matteo Franzoso is overleden na een zware crash tijdens een training in Chili. Dat heeft de Italiaanse skifederatie FISI bekendgemaakt. Het is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd dat er een bekende skiër uit het land bij een ongeluk om het leven komt.

Franzoso kwam zaterdag, drie dagen voor zijn 26e verjaardag, zwaar ten val tijdens een sprong, waarbij hij twee vangnetten brak en tegen een hek botste. Na opname in een ziekenhuis in Santiago werd hij in een kunstmatige coma gebracht. Artsen konden het leven van de wintersporter echter niet redden. "Dit is een tragedie voor zijn familie en voor onze sport", aldus Flavio Roda, de voorzitter van FISI in de verklaring.

'Dit mag nooit meer gebeuren'

"Het is absoluut noodzakelijk om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat dergelijke ongelukken nooit meer gebeuren. In deze droevige en pijnlijke tijd wil ik alle atleten en coaches in alle sporten laten weten dat de federatie achter hen staat en dat ze alle steun zullen krijgen die ze nodig hebben. Ik vraag het grootste respect voor Matteo's familie, die we zo lang als nodig zullen steunen."

Italiaans kampioen

Franzoso deed in december 2021 voor het eerst mee aan een wereldbekerwedstrijd. Sindsdien kwam hij zeventien keer in actie in die wedstrijdenreeks, in de afdaling en op de super-G. Franzoso eindigde twee keer in de top dertig. In 2023 werd hij Italiaans kampioen. Samen met de andere Italiaanse skiërs, onder wie Dominik Paris, bereidde hij zich in het Chileense skigebied La Parva voor op het nieuwe seizoen.

Italiaans skitalent verongelukte vorig jaar

Het ongeluk van Franzoso is niet het eerste vreselijke nieuws uit de Italiaanse skiwereld in de afgelopen tijd. De 19-jarige talentvolle skiester Matilde Lorenzi kwam in oktober 2024 ook al om het leven na een zwaar ongeluk. De dood van Franzoso haalt die oude wond ook open bij de voorzitter van de Italiaanse skifederatie: "Dit is een tragedie die ons terugbrengt naar de sfeer van iets minder dan een jaar geleden, toen Matilde Lorenzi overleed."