Het Nederlandse toptalent Mees Röttgering heeft zijn debuut op het grastoernooi Libéma Open niet om kunnen zetten in een stunt. De pas achttienjarige tennisser kreeg van de organisatie een wildcard, maar was bij zijn eerste slagen op het Brabantse gras niet opgewassen tegen top-100-speler Benjamin Bonzi.

Röttgering heeft bij zijn debuut op het tennistoernooi van Rosmalen verloren. In de eerste ronde op het Brabantse gras was de Franse nummer 99 van de wereld Benjamin Bonzi in twee sets te sterk voor de 18-jarige Nederlander: 6-4, 6-4.

In de eerste set kwam de Nederlander, die een wildcard had gekregen voor het hoofdtoernooi, al snel een break achter. Hij wist de service van de Fransman te breken en kwam terug van een 4-1-achterstand naar 4-4. In de tiende game benutte Bonzi zijn eerste setpunt.

Ook in set 2 keek Röttgering al snel tegen een break achterstand aan, maar ook die wist hij weg te werken. Bijna kwam hij nog een break achter, maar hij won vijf punten op rij om van 0-40 terug te komen naar winst in de zesde game. In de tiende game verloor hij zijn service wel en dus moest hij de set en de partij aan de Fransman laten.

Andere Nederlanders

In het mannenenkelspel doen er na de inmiddels uitgeschakelde Röttgering nog drie Nederlanders een gooi naar de titel. De toppers Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn uitgerekend tegen elkaar geloot en spelen dinsdag hun onderlinge duel. Ook spelen ze samen in het dubbelspel. De pas 17-jarige Thijs Boogaard kreeg net als Röttgering een wildcard en maakt als nummer 779 van de wereld zijn debuut tegen de Chinees Yibing Wu.

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