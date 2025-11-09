Tallon Griekspoor is even niet actief op de tennisbaan, maar aan het genieten van een welverdiende vakantie. Samen met zijn Russische vriendin Anastasia Potapova is de toptennisser op een zonnige bestemming.

Griekspoor stond op 28 oktober voor het laatst op de tennisbaan. Toen ging de Nederlander in de eerste ronde van de Paris Masters al onderuit tegen de Canadees Gabriel Diallo. Griekspoor kampte al langere tijd met een slepende blessure en dus meldde hij zich af voor de Moselle Open in Metz. Dat toernooi werd zaterdag gewonnen door Learner Tien die Cameron Norrie in de finale versloeg. Griekspoor zat toen dat gebeurde al op het strand.

Vakantie

Samen met zijn Russische vriendin Potapova geniet Griekspoor van het zonnetje en de vrije dagen. De twee vertrokken naar de Malediven om daar de vakantie te houden. Ook Potapova is al lang niet op de tennisbaan verschenen. De Russische was voor het laatst actief op de China Open. De twee zwemmen veel en maken ook een aantal foto's van en met elkaar die ze delen via Instagram. Zo zet Griekspoor een foto op de social media waarin hij met een duikbril en zwemvliezen het water ingaat.

Onder de post van Griekspoor zijn er veel fans en collega's die hem een fijne vakantie wensen. De Nederlander is ook niet actief op de ATP finales en kan dus nog even in de Malediven blijven om daar van het zonnetje te genieten. Het is nog niet bekend op welk toernooi Griekspoor zijn comeback op de baan zal maken.

Vorm van Griekspoor

In de Malediven zal Griekspoor ook denken over zijn slechte tenniszomer en zijn huidige vorm. De Nederlander moest in bijna alle toernooien in de zomer inpakken na de eerste ronde. Tijdens de Shanghai Masters kon Griekspoor de schroom pas weer van zich afgooien met een overwinning op Jenson Brooksby en Jannik Sinner. Daarna ging het echter mis tegen Valentin Vacherot, de tennisrevelatie van deze zomer die uiteindelijk het toernooi in China zelfs wist te winnen.