Anastasia Potapova heeft een merkwaardige voorbereiding op de US Open gehad. De Oostenrijkse tennisster, vriendin van haar Nederlandse collega Tallon Griekspoor, beleefde op de vlucht naar New York iets naars. Daarover doet ze op Instagram haar beklag, waar ze niet bang is om een stewardess volledig af te branden.

De 25-jarige Potapova verloor twee weken geleden in de eerste ronde van het WTA 1000-toernooi in Cincinnati en zou deze week nog in Monterrey (Mexico) spelen ter voorbereiding op de US Open. Echter besloot ze zich terug te trekken en eerder naar New York te vliegen. Daar kreeg ze te maken met een vervelende behandeling door een stewardess, schrijft ze in een uitgebreid statement op Instagram.

'Ik kan nu niet stil blijven'

'Ik heb zoiets als dit nog nooit gedaan, maar ik kan deze keer simpelweg niet stil blijven', begint ze, gericht aan de luchtvaartmaatschappij United Airlines. 'Ik reis als topsporter de hele wereld over, maar dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Dit niveau van disrespect, grofheid en zelfs discriminatie... Volgens mij zijn stewardessen er om passagiers te helpen, niet om problemen voor ze te veroorzaken.'

Ze vervolgt: 'Vandaag, op mijn vlucht van Houston naar New York, kreeg ik te maken met een stewardess die herhaaldelijk haar best deed om mij zonder redenen problemen te bezorgen. Ze was heel erg grof in haar behandeling naar mij toe en hoe ze mijn hond behandelde. Ze benoemde ook meermaals mijn status en dreigde me uit het vliegtuig te zetten. Haar naam is Mary en ik hoop echt dat er naar deze situatie wordt gekeken en dat het serieus genomen wordt. Geen enkele passagier of hond verdient zo'n vernederende en respectloze behandeling van iemand van een luchtvaartmaatschappij.'

Aan de schandpaal

Vervolgens is ze ook niet te beroerd om een foto van de Mary in kwestie te delen. 'Hopelijk kunnen jullie ervoor zorgen dat toekomstige passagiers een fijnere ervaring krijgen'. Ze zegt vervolgens veel herkenbare geluiden te hebben gekregen van haar volgers, die ook met deze Mary in aanraking zijn geweest. 'Goed nieuws: ik ben in gesprek met United Airlines en ik waardeer hun snelle reactie op dit probleem', sluit Potapova af.