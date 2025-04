Oranje-toppers krijgen speciale steun van dierbaren: 'Dat geeft warmte, vertrouwen en liefde'

Het deelnemersveld op de ABN Amro Open is gevuld met de grootste tennisnamen in de sport. Carlos Alcaraz én Jannik Sinner doen bijvoorbeeld mee in Rotterdam, maar toernooidirecteur Richard Krajicek gaat speciaal zitten voor de nummer 868 van de wereld, Wie dat is? Dat vertelt de voormalig prof aan Sportnieuws.nl.