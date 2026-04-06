Jake Paul zal nog even moeten wachten met zijn volgende gevecht, maar toch daagt hij al knokkers uit. De verloofde van Jutta Leerdam ziet een rematch met Nate Diaz als een ideaal gevecht om terug te komen en hij zou dat het liefst op het territorium van de oud-UFC-vechter willen doen: in MMA.

Paul zal nog lange tijd moeten revalideren van zijn dubbele kaakoperatie. De verloofde van Leerdam liep een breuk op in zijn kaak nadat hij snoeihard knock-out ging tegen zwaargewicht Anthony Joshua. Paul mag van de dokter nog niet vechten, maar hij denkt dus al wel na over een volgende partij. Waar hij eerder nog zwaargewicht Francis Ngannou uitdaagde voor een bokspartij, lijkt een rematch met Nate Diaz hem ook wel wat.

In augustus 2023 vochten Paul en Diaz voor het eerst in een langverwachte bokspartij. Het was voor de verloofde van Leerdam de eerste partij na de enige nederlaag van zijn loopbaan tegen Tommy Fury. Paul was gebrand om terug te komen met een overwinning en dat lukte tegen ex-UFC-vechter Diaz. Uiteindelijk tikte Paul zijn landgenoot met een strakke hoek knock-out, waardoor hij de overwinning op zijn naam kreeg.

Na de partij tussen de twee keert Diaz in mei terug bij zijn eerste liefde MMA. De knokker uit Stockton neemt het tijdens de eerste kaart van MVP promotions op tegen Mike Perry, eveneens een oud-UFC-veteraan. MVP Promotions is het bedrijf van Jake Paul en de wedstrijd wordt live uitgezonden op Netflix. Paul zal met grote aandacht naar het gevecht kijken, want bij een zege zou hij nog wel eens tegen Diaz willen.

"Ik wil tegen Nate in MMA en dat gevecht staat vrij hoog op mijn prioriteitenlijstje", vertelt Paul in de podcast van Theo Vonn. "Hij wil vast een flink bedrag om weer het risico te lopen om van me te verliezen, maar dat maakt niet uit. Ik heb genoeg geld. Ik denk dat dit nog wel gaat gebeuren, zeker als hij Perry verslaat in MMA." Paul noemt een partij met Diaz 'makkelijk werk' en zegt dat Diaz 'de zachtste klappen geeft die hij heeft gekregen'. "De zwakste die ik ooit heb gehad", roept Paul.