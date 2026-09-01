'Kickboksicoon Badr Hari (41) aangehouden in Amsterdam'

Topvechter Badr Hari is dinsdagochtend naar verluidt opgepakt in Amsterdam. Dat melden bronnen aan onder meer De Telegraaf en RTL Boulevard na het eerdere nieuws dat juicekanaal RealityFBI naar buiten bracht over Hari.

Op de vroege dinsdagochtend verscheen op Instagram plots het nieuws dat Badr Hari zou zijn aangehouden in de Amsterdamse Rivierenbuurt. De kickbokser zou naar verluidt zijn aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat het daadwerkelijk gaat om Hari.

Mogelijke aanhouding

De politie wil geen specifieke uitspraken doen over de aangehouden persoon, maar ontkent tegelijkertijd niet dat het Badr Hari betreft. "Na een incident vanochtend om 09:00 is een 41-jarige man aangehouden op de Van Leijenberghlaan op verdenking van bedreiging en belediging", zei een politiewoordvoerder over de aanhouding van een mannelijke verdachte. Hari is momenteel ook 41 jaar oud.

De grote vraag is wat een mogelijke aanhouding voor gevolgen heeft voor de kickbokscarrière van de Marokkaans-Nederlandse vechter. Hij heeft zijn bokshandschoenen immers nog altijd niet aan de wilgen gehangen. Wel dateert zijn laatste wedstrijd in de ring alweer van oktober 2023. Op de officiële website van boksbond Glory staat Hari nog bij de lijst van actieve vechters. Toch heeft het er alle schijn van dat hij niet meer terugkeert in de ring.

Ook in februari van 2025 werd de vechter al aangehouden door de politie. Toen werd hij verdacht van de mishandeling van zijn ex-partner Daphne. Daarvoor kreeg Hari meerdere straffen. Zo zou hij een schadevergoeding moeten betalen en kreeg hij ook een contactverbod van een jaar.

Duels met Rico Verhoeven

In Nederland is Hari vooral bekend vanwege de twee duels die hij uitvocht met vechtsporticoon Rico Verhoeven. In 2016 troffen de twee kemphanen elkaar voor het eerst. Dat duel eindigde echter in een grote deceptie. Hari raakte geblesseerd aan zijn arm en kon niet meer verder. Daardoor werd Verhoeven als winnaar uitgeroepen.

Drie jaar later was er nog een rematch. Toen ontvouwde zich eenzelfde soort scenario. Hari raakte in de derde ronde geblesseerd aan zijn enkel en moest het gevecht toen wederom staken.