De Nederlandse boksbond en toptalent Maud van der Toorn liggen met elkaar overhoop. Het 19-jarige toptalent weigert een topsportovereenkomst te tekenen, waardoor ze uit de Nederlandse selectie is gezet. Daardoor loopt ze mogelijk het WK in september mis.

Van der Toorn moet volgens de Nederlandse boksbond een overeenkomst tekenen, waar bepaalde voorwaarden aan zitten. Zo zou ze twee keer in de week naar het topsportcentrum in Rotterdam moeten komen om te trainen. Dat is één van de voorwaarden die Van der Toorn niet ziet zitten. De bond heeft haar daardoor uit de selectie gezet. Van der Toorn en haar trainer Sayit Yanik spannen nu een rechtszaak aan tegen de bond, omdat de WK-deelname van het talent zo in gevaar komt.

'Contract is haar doodvonnis'

Tegenover de NOS legt Yanik uit waarom het voor Van der Toorn geen doen is om twee keer in Rotterdam te trainen. "Zij trainen maar twee keer per week. Daarnaast is het niveau niet voldoende. Maud heeft al eens een opleidingsprogramma meegemaakt, zij is deze fase al voorbij. Als je dit tekent, is dat je eigen doodsvonnis. Maud wil liever trainen met haar eigen coach en sparringpartners die vanuit het buitenland worden ingevlogen."

Yanik is eerder al geschorst door de Nederlandse boksbond. De coach van Van der Toorn zou officiële kleding van TeamNL aan hebben gehad. Yanik is echter geen officiële coach van de bond en hij werd meermaals gevraagd die kleding niet meer te dragen. Het was kleding zonder logo van de bond. Op basis van dat incident hebben ze mij geschorst. Ze hebben mij maar één keer gebeld met het verzoek de kleding niet meer te dragen", vertelt Yanik.

Uitleg boksbond

Tegenover de NOS kwam ook de bond met een uitleg waarom Van der Toorn het contract moet tekenen. "Wij werken daar sinds dit jaar mee. Dit wordt sterk gestimuleerd door het NOC*NSF. De top van het Nederlandse boksen moet die overeenkomst tekenen." Door de schorsing en uitsluiting van Yanik en Van der Toorn komt het WK wel in het geding. Dat toernooi vindt plaats in september en als de situatie blijft zoals hij nu is, dan mag het negentienjarige talent daar niet aan deelnemen.

Voor Van der Toorn is dat een vreselijk idee. "Ik wil presteren met mijn trainer, dat kan niet zo goed met een ander, want wij hebben een jarenlange vertrouwensband. We werken elke dag samen." Volgens de boksbond is het wel nog goed mogelijk dat Van der Toorn gewoon naar het WK gaat. "Ondanks het feit dat Maud nog niet voldoet aan de sportieve kwalificatie-eisen die we gesteld hebben, kunnen we er nog voor kiezen haar te selecteren voor een gewichtsklasse waarin geen andere boksers zich geplaatst hebben."