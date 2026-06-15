President Donald Trump was zondagnacht dé grote ster tijdens het UFC Freedom 250-event bij het Witte Huis. De vechters zochten het staatshoofd massaal op na hun zege en één atleet had zelfs nog een mooi cadeau voor hem.

De show die de UFC organiseerde in de voortuin van het Amerikaanse Witte Huis, deed nogal wat stof opwaaien. President Trump vierde zijn tachtigste verjaardag én de 250e verjaardag van Amerika met een zevental MMA-gevechten op het terrein van zijn woning. Sommige mensen vonden dit ongepast, vanwege de oorlog die Amerika op dit moment voert met Iran. Trump liet zich daar niet door afschrikken en maakte van UFC 250 een gigantisch evenement met een groot aantal fans rondom de kooi.

Het evenement startte met de entree van de president. In het gezelschap van UFC-baas Dana White stapte Trump zijn huis uit. Bij het tweetal waren ook veel Amerikanen die met vlaggen zwaaiden. Toen White en de president op hun plek zaten, was het tijd voor de eerste gevechten. Trump had natuurlijk een plekje vlakbij de ring toen Diego Lopes spectaculair de avond aftrapte. Hij sloeg Steve Garcia genadeloos knock-out en zorgde daardoor direct voor de eerste Amerikaanse nederlaag voor de White House.

President Donald J. Trump arrives for HISTORY AT THE WHITE HOUSE, @UFC Freedom 250.🇺🇸 pic.twitter.com/RgG5d3yhjJ — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

Tijdens de gevechten gebeurde er ook veel rondom de president. Zo werd Trump meermaals keihard gefeliciteerd vanuit het publiek. De winnende vechters feliciteerden de president ook al snel na hun overwinning. Bijna elke winnaar sprong na zijn zege de kooi uit om met Trump te praten en hem een hand te geven. Één vechter had zelfs nog een cadeautje voor het staatshoofd.

Cadeautje van Josh Hokit

Het veelbesproken zwaargewicht Josh Hokit won zijn partij van Derrick Lewis. De oud-NFL-speler deed voor het gevecht veel stof opwaaien door onder andere nep over te geven tijdens zijn weging. Na het gevecht snelde ook Hokit naar Trump om het staatshoofd daar een speciale ketting te geven. De president deed het sieraad ook om, maar het leek er niet op alsof hij hem de hele avond om zijn nek had.

Josh Hokit showed up to the weigh-ins "drunk" and threw up on himself 😭



"So what, maybe I was drinking last night. Who wouldn't be. I have a giant black man that wants to knock me out." pic.twitter.com/YP02EnjmSS — Championship Rounds (@ChampRDS) June 13, 2026

Het mooiste cadeautje kreeg Trump aan het eind van de vechtkaart. Justin Gaethje verraste iedereen in de vechtwereld door Ilia Topuria te verslaan voor de lichtgewichttitel. Daardoor heeft één van de belangrijkste divisies in de UFC voor het eerst sinds Eddie Alvarez in 2016 weer een onbetwiste Amerikaanse wereldkampioen.

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