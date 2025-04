Live Rigters keert naar verwachting snel terug in de ring. De kickbokser staat al een tijdje aan de kant vanwege een schouderblessure, maar het gaat naar eigen zeggen weer de goede kant op. Hij hoopt zelfs in te kunnen stromen in het prestigieuze toernooi voor zwaargewichten bij Glory, zo zegt hij tegenover Sportnieuws.nl.